РИАМО - 31 дек. В мобильной библиотеке Центральной пригородной пассажирской компании 1 января появятся новые книги о саморазвитии, философии, любви, добре и волшебстве, говорится в сообщении пресс-службы ЦППК.

«Главный деловой журнал Harvard Business Review посвятил один из выпусков серии «HBR: 10 лучших статей» тому, как правильно выстраивать «Эффективные коммуникации». Благодаря методикам, описанным в сборнике, читатели смогут находить общий язык с собеседником в любой бизнес-ситуации», — говорится в сообщении.

Евгения Белонощенко в своем произведении «Рожденные с характером» рассказывает о том, как понять ребенка и себя. В библиотеке ЦППК также появится книга Гюру Эйестад «Самооценка у детей и подростков. Книга для родителей».

Читатели в книге Петера Акста «Ленивые живут дольше. Как правильно распределять жизненную энергию» узнают о программе, которая позволяет легко и без лишнего напряжения обрести здоровье, хорошее самочувствие и дольше сохранять молодость.

Также в библиотеке появятся аудиокниги для взрослых и детей: «Дети Капитана Гранта», «Самым маленьким: петушки, колыбельные», «Золотой ключик, или Приключения Буратино», «Robin Hood & his Merrie Men / Робин Гуд и его удальцы», «Свиток желаний», «Скучаю по тебе» и многие другие.

Цифровая библиотека ЦППК создана совместно с сервисом «ЛитРес». Приложение «Расписание и билеты ЦППК» доступно в AppStore и Google Play. В разделе «Книги бесплатно» можно скачать любую из электронных или аудиокниг.

На цифровых полках — 100 произведений российских и зарубежных писателей. Список обновляется раз в три месяца.