РИАМО - 31 дек. В Красногорске завершили этап по расширению проезжей части Путилковского шоссе до четырех-шести полос, работы начали в 2019 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«В ходе работ участок Путилковского шоссе протяженностью 1,6 километра расширен с двух до четырех-шести полос движения. Вдоль шоссе смонтированы энергосберегающие светильники, сейчас идет подключение освещения. Запуск движения на данном этапе позволит улучшить транспортную доступность микрорайона Путилково», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что при положительной температура воздуха на дороге доделают слои износа асфальтобетона, тротуары и велодорожки, благоустроят территорию. Все работы планируют закончить во втором квартале следующего года.

В рамках реконструкции участка Путилковского шоссе выполнено также переустройство инженерных коммуникаций – сетей связи, кабельных линий электропередачи, устройство ливневой канализации.

Перспективная пропускная способность шоссе после реконструкции составит 30 тысяч автомобилей в сутки.

В этом году в Подмосковье построили 15 региональных дорожных объектов общей протяженностью свыше 30 километров. В этом году было запущено движение по путепроводу через железную дорогу в Дедовске, завершена реконструкция дороги Павловский Посад – Субботино - Электросталь.