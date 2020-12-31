РИАМО - 31 дек. Сведения в отношении ООО «ДСК Вертикаль» включили в реестр недобросовестных поставщиков, компания уклонилась от заключения контракта на устройство гостевого парковочного пространства у Гребенского кладбища в Щелкове, говорится в сообщении пресс-службы УФАС России по Московской области.

Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные администрацией городского округа Щелково, в отношении компании «ДСК Вертикаль» для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

«Согласно представленным сведениям, учреждение направило в адрес общества проект контракта в установленный законом срок. В регламентированный срок участник не представил заказчику через оператора электронной площадки подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект контракта», — говорится в сообщении.

В связи с этим учреждению поступило уведомление об уклонении общества от заключения контракта на устройство гостевого парковочного пространства у Гребенского кладбища.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «ДСК Вертикаль» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.