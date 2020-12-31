РИАМО - 31 дек. В новогоднюю ночь в столичной подземке будут курсировать свыше 4 тысяч поездов, на станции они будут приезжать в среднем раз в 5 минут, на Кольцевой линии – раз в 3 минуты, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Каждый сможет безопасно соблюдать социальную дистанцию: в таком режиме подземка обеспечит 1,7 миллиона мест», — говорится в сообщении.

Всего с начала работы метро 31 декабря и до 05:00 1 января в подземке проедет более 14,6 тысячи поездов.

В новогоднюю ночь метрополитен и Московское центральное кольцо будут работать для пассажиров бесплатно и в круглосуточном режиме.

Метро и МЦК в столице будут работать круглосуточно в новогоднюю ночь>>