РИАМО – 31 дек. По словам источника, близкого к делу актера Михаила Ефремова, устроившего в Москве смертельную аварию, артист хотел после ДТП хотел бежать в Латвию, сообщает kp.ru.

В начале июня 2020 года джип под управлением Ефремова влетел в фургон Lada на Садовом кольце в Москве. В результате лобового столкновения погиб курьер Сергей Захаров. Впоследствии в организме актера обнаружили следы алкоголя и наркотиков. Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.

«Сразу после ДТП Михаил Ефремов якобы хотел сбежать за границу - в Латвию, где у него недвижимость и вид на жительство. Мол, актер был так напуган, что рассматривал даже такой вариант развития событий», — говорится в сообщении.

При этом непонятно, как мог Ефремов скрыться из-под домашнего ареста, когда к его ноге был пристегнут электронный браслет. При этом от идеи бежать в Латвию актера якобы отговорил адвокат Эльман Пашаев. При этом Пашаев не опроверг и не подтвердил слухи.

У Ефремова в Латвии есть участок с двумя домами.​