РИАМО - 31 дек. У вестибюля станции метро «Спортивная» установили символ наступающего года – красного быка, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«На своем посту он сменит белую крысу, а таймер обратного отчета на бычке подскажет, когда наступит Новый год», — говорится в сообщении.

Пассажирам пожелали, чтобы этот бык помог всем упорно идти к своим целям и принес много счастья.