РИАМО - 31 дек. Для обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей Московского региона в новогодние праздники АО «Мособлэнерго» и ПАО «Россети Московский регион» усилили контроль за работой электросетевых объектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

В связи с прогнозируемыми мокрым снегом и дождем энергетики компании работают в режиме повышенной готовности.

«К выполнению возможных аварийно-восстановительных работ в период новогодних праздников в «Россети Московский регион» готовы 443 бригады в составе 2291 человека и 2726 единиц спецтехники», - говорится в сообщении.

При необходимости рабочие будут задействованы в ликвидации последствий непогоды и в оперативном восстановлении электроснабжения потребителей. 123 передвижные дизель-генераторные установки готовы в случае необходимости обеспечить резервное энергоснабжение социально значимых объектов, объектов жизнеобеспечения и населения.

На территории обслуживания «Мособлэнерго» проведены внеплановые проверки электросетей. Для обеспечения максимальной надежности электроснабжения потребителей с 16:00 31 декабря до 8:00 11 января в АО «Мособлэнерго» вводится режим «технологической тишины». В это время действует запрет на все плановые ремонты и переключения, кроме работ, связанных с ликвидацией технологических нарушений.

Для предотвращения и оперативного устранения аварийных ситуаций на круглосуточном дежурстве в компании находятся 63 бригады, при вводе режима повышенной готовности и при возникновении чрезвычайной ситуации дополнительно привлекаются 275 бригад общей численностью 2,8 тысячи человек.

Для надежного электроснабжения потребителей во всех филиалах компаний в праздничные дни будет организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Разработана четкая схема оповещения и вызова аварийно-восстановительных бригад в случае возникновения технарушений.

Также организовано проведение внеплановых проверок охраняемых и неохраняемых объектов должностными лицами филиалов компании. Приняты дополнительные меры по антитеррористической защищенности энергообъектов, пожарной безопасности, усилен пропускной режим.

Еще установлен порядок взаимодействия и экстренной связи с территориальными органами (подразделениями) ФСБ, МВД и МЧС России, территориальными органами исполнительной власти, территориальными сетевыми организациями.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно в круглосуточной дежурной службе министерства энергетики региона: +7-498-602-31-65.