РИАМО - 31 дек. С помощью краудсорсингового проекта столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в городе провели 180 мероприятий, реализовали 262 предложения жителей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Для меня лично и для города это важный проект. Никто, кроме самих жителей, не знает лучше, на какой улице не хватает пешеходного перехода, где нет тротуара, или мало парковочных мест», — сказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Он добавил, что все предложения он лично согласовывал. Ликсутов добавил, что в следующем году проект продолжат.

В 2021 году планируется реализовать еще 175 предложений жителей.

В этом году по предложениям жителей появились 102 новых пешеходных перехода (11 – со светофорами), на 18 участках был скорректирован режим работы светофоров, на 26 участках изменили организацию движения, на пяти участках улучшили пешеходное пространство (организация или расширение тротуаров).

По десяти адресам установили велопарковки, оборудовали 5,4 километра временных велополос, создали 128 новых парковочных мест, в том числе 13 для инвалидов, провели десять мероприятий по развитию городского транспорта (изменение маршрутов или сокращение интервалов движения).