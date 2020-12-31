РИАМО - 31 дек. Всю новогоднюю ночь на девяти центральных станциях метро будет работать центр обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП), говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«До самого утра наши сотрудники помогут вам добраться домой. Новый год — для всех», — говорится в сообщении.

С середины ноября ЦОМП работает по графику метро – с 05:30 до 01:00, но в грядущую ночь на девяти станциях сотрудники центра проработают до утра.

«Нам важно, чтобы городской транспорт был доступным для самых разных пассажиров, и чтобы каждый мог без ограничений встретить Новый год», — отметил заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

В новогоднюю ночь метрополитен и Московское центральное кольцо будут работать для пассажиров бесплатно и в круглосуточном режиме.