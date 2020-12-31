РИАМО - 31 дек. Граждане России смогут ознакомиться со статусом своих пенсионных счетов в 2021 году, сообщает Nation News.

Сотрудники Пенсионного фонда России уже завершают наладку системы, позволяющей автоматизировать процессы работы фонда. Цифровые сервисы ускорят предоставление организацией всей необходимой информации.

«Получить сведения о статусе своего счета смогут все россияне в возрасте от 45 лет. Данные об их счетах будут доступны в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда», - сказал глава ПФР Максим Топилин.

Он добавил, что информацию будут обновлять раз в три года.

Данная система позволит гражданам контролировать свои сбережения, а также исполнение работодателем обязательств. Предоставление данных полностью бесплатно.​