РИАМО - 31 дек. В столице в 2020 году организовали почти 5 тысяч дополнительных парковочных мест, 47 перекрестков с дополнительными полосами, на 40 улицах поменяли большие дорожные знаки на маленькие и провели другие работы, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Никакие трудности 2020 года не помешали нам делать наш город лучше и комфортнее. Вот, что мы успели за год: организовать почти 5 тысяч дополнительных парковочных мест, 170 новых пешеходных переходов», — говорится в сообщении.

Кроме того, организовали 47 перекрестков с дополнительными полосами, на 21 улице снизили максимально разрешенную скорость. В столице также появились 28,5 километров выделенных полос для общественного транспорта, 19 новых перекрестков с вафельной разметкой.

За год также на 40 улицах поменяли большие знаки на маленькие, а еще на семи улицах ввели двустороннее движение, на 19 – одностороннее.