РИАМО - 31 дек. В столице в районе станции метро «Авиамоторная» задерживаются трамваи семи маршрутов по техническим причинам, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На шоссе Энтузиастов (в районе метро «Авиамоторная») по техническим причинам задерживаются трамваи №№12, 24, 37, 38, 43, 46, 50», - говорится в сообщении.

Маршруты трамваев были временно изменены.

Пассажирам рекомендовали быть внимательными, а также слушать объявления водителей.