РИАМО – 31 дек. В Сети появились сообщения, что близкие народного артиста СССР Армена Джигарханяна не смогли обеспечить ему должного домашнего ухода, его лечащий врач считает, что это не так, передает kp.ru.

Последние дни жизни Джигарханян провел в Университетской клинике МГУ, которой руководит профессор, академик РАН Армаис Камалов.

«Армен Борисович лечился в нашей клинике неоднократно. Мы его госпитализировали в плановом порядке, когда его здоровье требовало нашего участия. Много-много лет назад я его оперировал. А знакомы мы больше 20 лет», - отметил Камалов.

По словам медсестры клиники, в которой скончался Джигарханян, актер поступил в больницу в плачевном и запущенном состоянии, у него не было даже лекарства от диабета.

«Громкое заявление сделал человек, который не то, что не видел Армена Борисовича в последние три года, он даже ни разу ему не позвонил за это время. Это были недостойные слова. Говорить такие вещи не по-товарищески, и не по-человечески», - подчеркнул академик РАН.

Он сказал, что Джигарханяна вели собственные эндокринологи, поэтому разговор о том, что ему не хватало лекарств, - «полная чушь».

Актер скончался 14 ноября в возрасте 85 лет.

Будущий знаменитый актер родился в Ереване 3 октября 1935 года. Первый выход на сцену Джигарханяна состоялся в 1955 году. Через пять лет он дебютировал в фильме «Обвал».

Джигарханян имеет звание народного артиста СССР. Он снялся в более чем 300 фильмах, сериалах и телеспектаклях. Самыми известными и любимыми зрителями фильмами с его участием стали «Новые приключения неуловимых», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Собака на сене», «Место встречи изменить нельзя», «Тегеран-43».​