РИАМО - 31 дек. С пассажира, который слез на рельсы на станции «Косино» столичного метро, могут потребовать порядка 1 миллиона рублей компенсации ущерба, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

30 декабря на станции метрополитена «Косино» мужчина слез на рельсы, все могло закончиться печально, но машинист Олег Рочагов из электродепо «Руднево» молниеносно среагировал на ситуацию, остановил поезд, а затем помог пассажиру подняться на платформу.

«На видео видно — пассажир сам спустился на рельсы. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Его забрали сотрудники полиции», - говорится в сообщении.

Машиниста метрополитена ждет награда и премия, а недобросовестного пассажира — штраф.

Специалисты изучат все детали данного дела, и если вина мужчины подтвердится, то у него потребуют компенсации ущерба — порядка 1 миллиона рублей.