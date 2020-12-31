РИАМО - 31 дек. Жителям Московской области разослали СМС-сообщения от МЧС с предупреждением о тумане, который прогнозируется в ночь на 1 января, передает корреспондент РИАМО.

«В ближайшие 1-2 часа с сохранением до утра 1 января в Московской области ожидается туман с видимостью 200-700 метров», - говорится в сообщении.

В случае ЧП следует звонить по номерам: 01, 101, 112.

Водителям рекомендовали соблюдать дистанцию и скоростной режим. Жителей региона призвали к осторожности.

Ранее в областном главке МЧС России призвали водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения в непогоду.