РИАМО – 31 дек. Туры, которые россияне приобрели по программе кешбэка, можно будет перенести до конца следующего года, сообщает Газета.ru.

Соответствующий документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Согласно документу, точный срок переноса должен быть определен дополнительным соглашением между туристом и юридическим лицом, предоставляющим туристическую услугу», - говорится в сообщении.

Перенесенная поездка по новой дате должна закончиться не позднее 31 декабря следующего года.

Эти правила действуют в отношении россиян, проживающих в регионах страны, где объявили режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Программа частичного возврата денег (кешбэк) при покупке туров по стране началась в августе этого года. Данной программой воспользовались порядка 60 тысяч человек.​