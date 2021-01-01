РИАМО – 1 янв. С пятницы столичные парки запускают специальную онлайн программу, трансляции будут проходить на страницах парков в социальных сетях, говорится в сообщении пресс-службы департамента культуры Москвы.

Программа продлится по 14 января.

«Присоединиться к онлайн-программам московские парки приглашают и детей, и взрослых. Основная часть занятий будет посвящена созданию своими руками новогодних украшений и подарков для друзей и близких», — сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Парк «Северное Тушино» проведет мастер-класс по витражному искусству в пятницу в 12:00. Посмотреть его можно будет в Facebook, Instagram и «ВКонтакте».

Парк «Сокольники» на своих страницах в соцсетях 2-10 января в 14:00 будет публиковать материалы по уходу за кожей и по здоровому питанию. Посетители страниц парка в соцсетях также смогут ознакомиться с простыми физическими упражнениями для поддержки формы.

Онлайн-занятие клуба «Зеленая школа» Парка Горького пройдет 2 января в 15:00 в Instagram, Facebook и «ВКонтакте». 5 января парк организует занятие по созданию рождественской звезды, 6 января научат делать подсвечник из глины.

«Царицыно» 4-14 января в Zoom проведет уроки по созданию фотоколлажей и панно для архива семейных историй. Слушатели также узнают, как сделать интересные интервью с родственниками, как правильно хранить старые фото, рукоделие, как сделать сувениры из ткани. Чтобы принять участие в мастер-классах, надо будет зарегистрироваться на сайте музея-заповедника и купить билет.

Онлайн-выставку «Хрупкое украшение» можно будет посмотреть на страницах музея-усадьбы «Кусково» в соцсетях по 30 января. На экспозиции представлены елочные украшения художника Валентина Розанова.

В Рождество в 15:00 на YouTube-канале музея-усадьбы «Кусково» разместят лекцию «Живая история. Усадьба Кусково графа С.Д. Шереметева».

Программу также подготовили музеи, культурные центры, библиотеки. С активностями культурных организаций можно будет ознакомиться на их страницах в соцсетях. Расписания опубликованы на сайтах учреждений.

Праздничную виртуальную программу также подготовили дворцы и центры творчества Москвы. Дети смогут посмотреть спектакли, послушать увлекательные лекции, принять участие в квестах и мастер-классах. Помимо этого, детям расскажут, как вести аккаунты в популярных соцсетях. Будет также организован шахматный турнир.

Кроме того, Дом русского зарубежья имени А.И. Солженицына проведет мастер-класс по валянию. Мастерская галереи «Солнцево» научит создавать театр теней, а Мемориальный музей имени А.Н. Скрябина покажет концерты уходящего года на страницах в соцсетях.​