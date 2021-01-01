РИАМО - 1 янв. С первого дня нового года городские парковки в столице временно стали бесплатными, в обычном режиме парковки возобновят работу 10 января, сообщается на сайте «Московского паркинга».

«В праздничные дни все парковки на улицах города бесплатные, в эти январские праздники они также будут бесплатными», — сказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Он призвал водителей оставлять автомобили только в разрешенных местах, чтобы предотвратить аварийно-опасные ситуации.

По 9 января бесплатными будут все городские парковки, кроме плоскостных с шлагбаумом. 10 января, в воскресенье, парковки будут работать в обычном режиме – будут бесплатными все, кроме тех, стоимость парковки на которых составляет 380 рублей в час.

По вопросам, связанным с парковками, можно обратиться по номерам: +7 495 539 5454 и 3210.

После Нового года бесплатно парковаться в Москве по-прежнему будут волонтеры и медики. Они смогут воспользоваться этой возможностью до конца режима повышенной готовности, объявленного в столице из-за коронавируса.

Волонтерам и медикам не придется ничего переоформлять и продлевать, чтобы бесплатно пользоваться парковками.

На новогодних праздниках сервисные центры «Московский транспорт» будут работать во все дни, кроме 1 и 7 января, с 08:00 до 20:00. В центрах можно получить разрешения МАДИ на возврат эвакуированной машины.

Получить разрешение также можно будет на спецстоянках в проезде Энтузиастов, владение 3, проезде Одоевского, владение 3, на улице Дубовая Роща, владение 7А. По этим адресам разрешение можно будет получить в любое время. По адресу: улица Каланчевская, дом 49, вести прием на праздниках не будут.

Разрешение на возврат необходимо, чтобы забрать авто со спецстоянки. Сами спецстоянки работают без выходных и круглосуточно.