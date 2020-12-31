РИАМО - 31 дек. Аэропорт Домодедово уже отправил 102 рейса, которые были задержаны из-за ледяного дождя, ожидает вылета еще 31 лайнер, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

В последний день года в аэропорту Домодедово образовалась толпа пассажиров из-за задержек вылетов. В воздушной гавани пояснили, что причиной задержек стал ледяной дождь, из-за которого полеты пришлось ограничить.

«На 17:00: с 7:45 из аэропорта вылетели 102 рейса. С 14:00 до 17:00 - 39 рейсов. Ожидает вылет 31 рейс», - говорится в сообщении.

Взлет и посадка лайнеров производятся в аэропорте с обеих взлетно-посадочных полос.