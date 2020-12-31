РИАМО - 31 дек. На Подмосковье в ближайшие часы опустится туман, он продержится до утра 1 января, видимость ухудшится до 200-700 метров, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Согласно прогнозу погоды ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшие 1-2 часа с сохранением до утра 1 января 2021 года местами по Московской области ожидается туман с видимостью 200-700 метров», - говорится в сообщении.

Чтобы максимально обезопасить себя во время тумана, лицам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, необходимо воздержаться от выхода на улицу.

Пешеходов просят быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог. Водителям транспортных средств следует снизить скорость движения и строго соблюдать ПДД, а также отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.

«Нельзя забывать, что туман представляет опасность для всех участников дорожного движения. При движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Большинство дорожно-транспортных происшествий в условиях тумана происходит с движущимся впереди транспортным средством», - отмечается в материале.

Важно учитывать, что туман скрадывает расстояние – целесообразно увеличить обычную дистанцию.

Во всех случаях скорость движения в тумане должна быть ниже скорости при ясной погоде. При выборе скорости необходимо исходить из возможности остановки автомобиля в пределах видимости.

«Следует избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно. Необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади вас», - добавляется в сообщении.

При движении в тумане повышается утомляемость водителей. При ухудшении видимости в тумане до 50 метров и менее движение транспорта прекращается.