РИАМО - 31 дек. Несмотря на вызовы пандемии коронавирусной инфекции, экономика столицы справилась с трудностями и изменениями в 2020 году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В период временных ограничений нам удалось стабилизировать экономическую ситуацию в городе. Сейчас экономика города адаптировалась к работе в сложившихся условиях, чему во многом способствовали меры поддержки», - сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, за 11 месяцев 2020 года индекс промышленного производства в мегаполисе вырос на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Кроме того, в настоящее время рост показывает большая часть отраслей экономики.

За девять месяцев этого года размер инвестиций в основной капитал города достиг отметки в 1,9 триллиона рублей. Это на 11,5% больше, чем за то же время в прошлом году.

В марте этого года в Москве заработал центр поддержки экономики, где предпринимателей консультируют о действующих мерах поддержки. На сегодняшний день центр получил свыше 12 тысяч обращений от представителей бизнес-сообщества.

Объем четырех разработанных пакетов мер поддержки городского предпринимательского сообщества составил порядка 90 миллиардов рублей. В декабре в столице приняли пятый пакет мер поддержки. К середине месяца мерами поддержки воспользовались свыше 50 тысяч организаций города. Объем фактической поддержки составил 35 миллиардов рублей.

Кроме того, более 13 тысяч компаний малого и среднего бизнеса города воспользовались специально для них разработанными антикризисными мерами.

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