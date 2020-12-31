РИАМО - 31 дек. Несмотря на вызовы пандемии коронавирусной инфекции, экономика столицы справилась с трудностями и изменениями в 2020 году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
По его словам, за 11 месяцев 2020 года индекс промышленного производства в мегаполисе вырос на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Кроме того, в настоящее время рост показывает большая часть отраслей экономики.
За девять месяцев этого года размер инвестиций в основной капитал города достиг отметки в 1,9 триллиона рублей. Это на 11,5% больше, чем за то же время в прошлом году.
В марте этого года в Москве заработал центр поддержки экономики, где предпринимателей консультируют о действующих мерах поддержки. На сегодняшний день центр получил свыше 12 тысяч обращений от представителей бизнес-сообщества.
Объем четырех разработанных пакетов мер поддержки городского предпринимательского сообщества составил порядка 90 миллиардов рублей. В декабре в столице приняли пятый пакет мер поддержки. К середине месяца мерами поддержки воспользовались свыше 50 тысяч организаций города. Объем фактической поддержки составил 35 миллиардов рублей.
Кроме того, более 13 тысяч компаний малого и среднего бизнеса города воспользовались специально для них разработанными антикризисными мерами.
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