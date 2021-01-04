РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 янв. В новогодние праздники для удобства жителей клиентский офис МособлЕИРЦ в Люберцах открыт в понедельник, также он будет работать и 5 января, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«График работы клиентских офисов и контактного центра МособлЕИРЦ изменится в период новогодних праздников. По 10 января - выходные дни. Для удобства жителей Люберец 4 и 5 января с 8:00 до 20:00 будет работать клиентский офис по адресу: Октябрьский проспект, дом 5», - говорится в сообщении.

С 11 января 2021 года все клиентские офисы вернутся к обычному режиму работы.

Что касается работы контактного центра МособлЕИРЦ, то до конца новогодних праздников он работает в обычном режиме - с 8:00 до 22:00. Телефоны контактного центра: 8(496)245-15-99 и 8(499)444-01-00.​