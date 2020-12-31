РИАМО - 31 дек. В связи с ледяным дождем на предприятиях ЖКХ и энергетики по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева был введен режим повышенной производственной готовности, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики региона.

Все возникающие неполадки устраняются оперативно аварийными службами и находятся на контроле ведомств.

«Электросетевые компании «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» перешли на усиленный режим работы на время новогодних праздников. Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей в период с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года запланирована организация круглосуточного дежурства руководителей компании, оперативного и оперативно-ремонтного персонала», - говорится в сообщении.

Также для обеспечения максимальной надежности электроснабжения потребителей в регионе с 16:00 31 декабря до 08:00 11 января в компаниях вводится режим «технологической тишины». В это время введен запрет на все плановые ремонты и переключения, кроме работ, которые связаны с ликвидацией технарушений.

Если случается нештатная ситуация, то бригады и спецтехника будут готовы выехать на место инцидента для оперативного устранения нарушений.

На дежурстве в новогодние праздники будет находиться свыше 700 бригад общей численностью более 5 тысяч человек. Они также могут быть подключены к ликвидации последствий непогоды и оперативному восстановлению электроснабжения. В регионе подготовили передвижные дизель-генераторные установки.

«Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россети»: 8-800-220-0-220 или посредством портала светлаястрана.рф. Контакт-центр АО «Мособлэнерго»: 8 (495) 99-500-99», - добавляется в материале

Кроме того, подмосковные коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности, это больше 10 тысяч человек. Еще к дежурству готовы 3,7 тысячи единиц спецтехники, из которых 360 компрессоров, 495 мотопомп и 163 передвижных насоса.

Московская областная аварийно-восстановительная служба подготовила к бесперебойной работе дополнительно 36 единиц спецтехники.

При аварийной ситуации из-за погодных условий жителям Подмосковья нужно обратиться в муниципальную единую диспетчерскую службу (ЕДДС округа).