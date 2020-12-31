РИАМО - 31 дек. Президент России Владимир Путин подписал указ, освобождающий заместителя генерального прокурора Виктора Гриня от занимаемой им должности, сообщает Газета.ru.

С документом можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации.

«Согласно документу, Гринь покинет свой пост в пятницу, 1 января 2021 года», - говорится в сообщении.

На должности заместителя генерального прокурора РФ Виктор Гринь находился с 2006 года. Ранее он являлся прокурором Красноярского края.​