РИАМО - 31 дек. Президент России Владимир Путин подписал указ, освобождающий заместителя генерального прокурора Виктора Гриня от занимаемой им должности, сообщает Газета.ru.
С документом можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации.
«Согласно документу, Гринь покинет свой пост в пятницу, 1 января 2021 года», - говорится в сообщении.
На должности заместителя генерального прокурора РФ Виктор Гринь находился с 2006 года. Ранее он являлся прокурором Красноярского края.
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