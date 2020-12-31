РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 дек. В Люберцах 30 января пройдет мини-турнир по силовому экстриму среди спортсменов Москвы и Московской области по поднятию логлифта, тяжелоатлеты могут уже подать заявки на участие, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«30 января в 12:00 в спортшколе по тяжелой атлетике по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом №200А пройдет мини-турнир по силовому экстриму среди спортсменов города Москвы и Московской области по поднятию логлифта. Заявки на участие принимаются по трем весовым категориям: до 95, до 110 и свыше 110 килограммов на электронную почту: vasgr1970@mail.ru до 28 января», - говорится в сообщении.

Главным судьей мероприятия будет президент федерации силового экстрима России Василий Грищенко. Среди гостей - победители и призеры мировых спортивных форумов и рекордсмены по силовому экстриму. Организаторы турнира - ОФСОО «Федерация силового экстрима России» по МО и РОО «РосМолСпорт Московской области» при поддержке администрации городского округа Люберцы, спортивно-общественного объединения «Люберецкая сила».

Логлифт - вид силового экстрима, в переводе с английского - «подъем бревна». Атлет поднимает снаряд с помоста или с подставок, толкает (или выжимает) и фиксирует его над головой на выпрямленных руках до сигнала - движения руки судьи вниз и свистка.