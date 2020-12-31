РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 дек. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий поздравил жителей округа с наступающим Новым годом, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Дорогие люберчане! Дорогие земляки! От всей души поздравляю вас и ваших близких с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Искренне желаю крепкого здоровья, мира, любви и прекрасного новогоднего настроения. Пусть все задуманное сбудется», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что в этот предновогодний день люди по традиции подводят итоги уходящего года, строят планы на будущее и всегда верят, что в наступающем году жизнь изменится к лучшему.

«Для всех нас 2020-й год был непростым, полным испытаний. Поэтому пусть 2021-й станет для вас и ваших близких годом новых творческих замыслов, профессиональных достижений и стабильности» - заключил Ружицкий.