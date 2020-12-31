РИАМО - 31 дек. В канун Нового года заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков принял участие в общероссийской благотворительной акции «Елка желаний» и поздравил с наступающим праздником трех юных горожан.
Заммэра передал детям подарки, которые они загадали в своих письмах.
Он уточнил, что в четверг юным москвичам доставили подарки от его имени, а также пригласили ребят на индивидуальные праздничные экскурсии по объектам городского хозяйства.
«Это уникальная возможность увидеть жизнь города изнутри и больше узнать о работе коммунальных служб», - добавил заммэра.
11-летний Кирилл сможет проехать на оранжевом автомобиле ГБУ «Автомобильные дороги» в ходе уборки улиц мегаполиса. Семилетняя Полина побывает в Музее воды АО «Мосводоканал», там девочке расскажут о путешествии воды от водоисточника до квартир москвичей.
14-летний Никита сможет посетить диспетчерскую АО «ОЭК». Также мальчик сам включит фонари и новогоднюю подсветку в городе.
Специалисты комплекса городского хозяйства организуют экскурсии для юных горожан во время новогодних каникул. Мероприятия проведут с соблюдением всех мер безопасности.
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