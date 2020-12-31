РИАМО - 31 дек. В канун Нового года заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков принял участие в общероссийской благотворительной акции «Елка желаний» и поздравил с наступающим праздником трех юных горожан.

Заммэра передал детям подарки, которые они загадали в своих письмах.

«Новый год - самый любимый и самый волшебный праздник в году, который исполняет все самые нереальные желания. И я рад возможности принять участие в замечательной акции «Елка желаний» и лично исполнить новогодние мечты трех юных москвичей», - сказал Бирюков.

Он уточнил, что в четверг юным москвичам доставили подарки от его имени, а также пригласили ребят на индивидуальные праздничные экскурсии по объектам городского хозяйства.

«Это уникальная возможность увидеть жизнь города изнутри и больше узнать о работе коммунальных служб», - добавил заммэра.

11-летний Кирилл сможет проехать на оранжевом автомобиле ГБУ «Автомобильные дороги» в ходе уборки улиц мегаполиса. Семилетняя Полина побывает в Музее воды АО «Мосводоканал», там девочке расскажут о путешествии воды от водоисточника до квартир москвичей.

14-летний Никита сможет посетить диспетчерскую АО «ОЭК». Также мальчик сам включит фонари и новогоднюю подсветку в городе.

Специалисты комплекса городского хозяйства организуют экскурсии для юных горожан во время новогодних каникул. Мероприятия проведут с соблюдением всех мер безопасности.