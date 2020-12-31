РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 дек. С автостанции «Подольск» вышел «Новогодний экспресс» с трехметровой елкой на крыше, который будет работать на праздники и поздравлять жителей Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«С автостанции «Подольск» в подмосковные города 30 декабря отправился «Новогодний экспресс». Это автобус, украшенный новогодней и рождественский символикой, который будет работать на регулярных маршрутах в новогодние праздники. Проводили «Новогодний экспресс» первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова, гендиректор компании «Ранд Транс» Валерий Старшинов и Дед Мороз со Снегурочкой», - говорится в сообщении.

На лицевой стороне и по краю крыши автобус украшен рождественскими венками, хвойными гирляндами с елочными игрушками, на бортах автобуса установлены праздничные гирлянды и тематические рисунки. Изюминкой «Новогоднего экспресса» стала трехметровая елка на крыше.

«Вместе с перевозчиком «Ранд Транс» мы запустили праздничный автобус под названием «Новогодний экспресс». Он будет создавать новогоднее настроение каждый день в январские праздники – автобус будет появляться на одном из городских маршрутов вместо обычного рейсового автобуса. Первой остановкой «Новогоднего экспресс» станет городской округ Домодедово, где автобус уже 30 декабря вышел на маршрут №3», - отметила Кротова.

В текущем году в новогодние праздники на маршрутах будет работать «Новогодний экспресс». Пассажиров экспресса с новым годом поздравят Дед Мороз со Снегурочкой, а также музыканты.