РИАМО - 31 дек. В 2020 году столица улучшила свои позиции в 23 международных рейтингах, в столице улучшается динамика по таким направлениям развития, как цифровизация, спорт, инновации, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Стабильность экономики помогла Москве подняться в международных рейтингах. Так, в 2020 году Москва улучшила свои позиции в 23 мировых рейтингах», - говорится в сообщении.

В частности, столица стала четвертой в списке лучших городов мира по версии агентства Resonance Consultancy. Кроме того, Москва заняла 12-е место по степени влияния на экономику мира в рейтинге CEOWORLD.

По мнению экспертного сообщества, в столице улучшается динамика по таким направлениям развития, как цифровизация, спорт, инновации в экономической сфере и других.