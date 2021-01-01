РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 1 янв. Все взрослые поликлиники Щелкова 1, 2, 7 и 10 января работают с 8:00 до 15:00, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«3, 4, 5, 6, 8 и 9 января взрослые поликлиники №№1 и 2 работают с 8:00 до 20:00. Остальные поликлиники на территории округа в эти даты работают с 8:00 до 15:00», - говорится в сообщении.

Детские поликлиники и педиатрические отделения 1, 2, 3, 7, 9 и 10 января работают с 08:00 до 15:00, а 4, 5, 6 и 8 января - с 8:00 до 20:00.

Кабинеты неотложной медицинской помощи и вакцинации работают по режиму поликлиник.