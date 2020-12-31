РИАМО – 31 дек. Президент РФ Владимир Путин в своем новогоднем поздравлении россиянам пожелал, чтобы все трудности остались в 2020 году, сообщает Nation News.

«В своем послании Путин отметил, что, несмотря ни на что, россияне с достоинством прошли этот год. Он стал непростым для каждого человека», - говорится в сообщении.

Глава государства уточнил, что россияне в этом году проявили свои лучшие человеческие и профессиональные качества.

Пандемия коронавирусной инфекции изменила планы и привычный уклад жизни россиян, но все испытания и беды пройдут, а любовь и взаимная поддержка останутся.

Путин пожелал жителям страны, чтобы все трудности побыстрее «канули в Лету».​