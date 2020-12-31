РИАМО – 31 дек. Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку по факту задержек и отмены рейсов в столичных аэропортах, сообщает газета «Известия».

По данным сервиса «Яндекс.Расписания», в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево отменены и задержаны 148 рейсов.

«Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с отменами и задержками ряда авиарейсов в аэропортах Московского авиаузла в период с 30 по 31 декабря текущего года», — говорится в сообщении.

Проверку проведет Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. Исполняющий обязанности прокурора Евгений Котеленец прибыл в аэропорт Домодедово, чтобы проконтролировать ситуацию.

Во время проверки оценят исполнение лицензионного законодательства перевозчиками. Будут установлены причины отмены и задержек рейсов, факт соблюдения прав пассажиров. Проверят также, оказали ли пассажирам задержанных рейсов соответствующие услуги.

В последний день года в аэропорту Домодедово образовалась толпа пассажиров из-за многочисленных задержек рейсов. В аэропорту отметили, что причиной задержек стал ледяной дождь, из-за которого полеты пришлось ограничить.

Днем в четверг в воздушной гавани удалось восстановить полеты с обеих взлетно-посадочных полос и устранить последствия ледяного дождя. ​