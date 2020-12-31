РИАМО - 31 дек. В уходящем году в столице по городской программе построили свыше 300 тысяч квадратных метров жилой недвижимости, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В 2020 году по программе «Жилище» городом построено более 300 тысяч квадратных метров жилья. В новых кварталах создается комфортная городская среда с благоустроенными зелеными дворами, парками и зонами для отдыха», - говорится в сообщении.

В настоящее время по программе реновации в столице возвели свыше 80 новых домов. Общая жилая площадь составляет порядка 1 миллиона квадратных метров.

Кроме того, при реализации Адресной инвестиционной программы возводят детские сады, поликлиники, дороги и другие объекты социальной инфраструктуры. На программу каждый год выделяют 20% от бюджетных средств.

В текущем году в Москве ввели в эксплуатацию 115,5 километра дорог. На ближайшие годы запланированы работы по строительству участков Большой кольцевой линии подземки и Московских центральных диаметров.​