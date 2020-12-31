РИАМО - 31 дек. С учетом средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования в 2021 году в Москве потратят на здравоохранение 748 миллиардов рублей, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Приоритетом 2021-го станет государственная программа развития здравоохранения, расходы на нее увеличены на 13,4%. В следующем году они превысят 748 миллиардов рублей», - говорится в сообщении.

Всего на социальные нужды в городском бюджете предусмотрено порядка 1,8 триллиона рублей. Это составит около 56,9%. Программа «Развитие здравоохранения» станет самой крупной по размерам финансирования. В числе приоритетов заявлено обеспечение москвичей качественной медицинской помощью.

На доплаты к пенсиям, оплату ЖКХ, лекарства и другие меры социальной поддержки потратят 532 миллиарда рублей. Например, на выплаты семьям с детьми потратят 63,5 миллиарда рублей. ​