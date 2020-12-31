РИАМО - 31 дек. В Московской области за сутки выявили 1487 случаев заражения коронавирусом, больше всего выявили в Красногорске (121), Мытищах (79), Королеве (76) и Люберцах (72), сообщает оперштаб региона по ситуации с Covid-19.

Также 70 новых случаев заболевания выявили в Одинцове, 67 – в Подольске, 63 – в Дмитрове, по 48 – в Сергиевом Посаде и Ступине, 44 – в Домодедове, по 40 – в Жуковском и Щелкове, 37 – в Серпухове, по 35 – в Дубне, Ленинском округе, 34 – в Электростали, 33 – в Балашихе.

Тридцать случаев коронавируса за сутки выявили в Истре, 29 – в Егорьевске, 28 – в Воскресенске, по 26 – в Солнечногорске и Коломне, 22 – в Лобне, по 21 – в Волоколамске, Краснознаменске, Пушкине, Орехово-Зуеве, 20 – в Клину, 19 – в Долгопрудном, 18 - в Шатуре.

Еще по 17 новых случаев Covid-19 выявили в Павловском Посаде и Протвине, по 16 – в Ивантеевке, Раменском, 15 – в Зарайске, 14 – в Реутове, 13 – в Луховицах, 12 – в Лотошине, по 11 – в Богородском округе, Химках, Озерах, по девять – в Чехове, Лыткарине, по восемь – в Лосино-Петровском, Рузе, Пущине, Черноголовке.

Кроме того, по семь случаев заражения выявили в Дзержинском, Наро-Фоминске, по пять – в Кашире и Котельниках, по три – в Бронницах, Можайске, Талдоме, Фрязине, по одному - в Звездном городке, Шаховской, Электрогорске, Рошале.

Ни одного случая не выявили во Власихе, Красноармейске, Молодежном и Серебряных Прудах.

С начала пандемии в Московской области выявлено 155 330 случаев коронавирусной инфекции, скончались 2899 заболевших, выздоровели 112 335 человек.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

31 ДЕКАБРЯ

- 1502 человека выздоровели от Covid‑19 в Подмосковье за сутки. Начала пандемии вылечились после коронавируса 112 335 человек.

- 1697 человек с Covid‑19 госпитализировали в Москве за сутки. К аппаратам ИВЛ в больницах столицы подключены 560 человек.

- Власти рассказали, могут ли москвичи с антителами к Covid‑19 пройти вакцинацию. Наличие антител к коронавирусной инфекции у человека не является противопоказанием для вакцинации.

- Жителям столицы напомнили, как можно записаться на прививку от Covid‑19. Запись организована на сайтах mos.ru и emias.info.

- За сутки в России зарегистрировали 27 747 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 487 больных. В Москве - 6 566.

- Москвичам рассказали, как вакцина от Covid‑19 может повлиять на здоровье людей 60+. Во время испытаний вакцины никаких серьезных побочных эффектов не выявлено.

- Стало известно, когда откроют вакцинацию от коронавируса всем москвичам. Как только запас вакцины будет достаточным, в Москве стартует вакцинация для всех желающих.

- Москвичам рассказали о противопоказаниях прививки от Covid‑19. Человек не должен болеть простудой в момент вакцинации, а также в последние две недели до дня прививки.

- Переболевшие коронавирусом могут пройти вакцинацию в Москве. Житель может сделать прививку, если у него нет противопоказаний, а с момента любого инфекционного заболевания прошло более двух недель.

- 73 пациента с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. Всего с начала пандемии Covid-19 в мегаполисе умерли 11 209 заболевших.

- Еще 6076 человек вылечились от коронавируса в столице. С начала пандемии в городе выздоровели более 627 тысяч человек.