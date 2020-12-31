РИАМО - 31 дек. Специальных технических решений потребовало возведение станции «Электрозаводская» Большого кольца подземки, станционный комплекс возводится в два этапа, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

В четверг в Москве открылась новая станция Большой кольцевой линии «Электрозаводская». Она пока работает в составе Некрасовской ветки.

«Станцию возводили в центральной части города, где сосредоточено огромное количество инженерных коммуникаций. И подготовительный этап строительства был действительно трудоемким. В частности, потребовалась разработка специальных проектных решений для того, чтобы вынести инженерные сети из зоны строительства», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что вынесли сети связи, водопровода, дождевой канализации, канализационные трубопроводы. Демонтировали старые промышленные строения, попадающие в зону строительства станционного комплекса.

Сам комплекс строят в два этапа. В рамках первого возвели платформенную часть станции с вестибюлем и выходом к железной дороге и к наземному переходу на «синюю» ветку метро.

В рамках второго этапа построят подземную пересадку между станциями «Электрозаводская» Большого кольца и одноименной станцией «синей» ветки.

В рамках развития транспортно-пересадочного узла также построят пешеходный мост через Яузу. Он соединит Семеновскую и Рубцовскую набережные.

Новую станцию глубиной 23 метра строили открытым способом. Ее оснастили современными системами противодымной защиты, вентиляции, пожаротушения, водопровода, электроснабжения, связи.