РИАМО - 31 дек. В четверг на дорогах столицы ожидается гололедица, водителям рекомендуют быть осторожными, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ЦОДД.

«Сегодня в Москве ожидаются небольшие осадки и гололед. Водителей просим осторожными, соблюдать дистанцию и скоростной режим», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что возле крупных магазинов и торговых центров могут образоваться пробки. При этом в течение дня на дорогах будет свободно. Днем пробки могут достигать 3-4 балла, а в вечернее время всего 1-2.

В столице до утра 2 января продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололеда и гололедицы. МЧС посоветовало горожанам быть внимательными и осторожными в непогоду.