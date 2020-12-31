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Александр Манзюк
В столице открыли станцию Большого кольца подземки «Электрозаводская», благодаря новой станции улучшится транспортная доступность для 200 тысяч жителей города.
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РИАМО
,
Александр Манзюк
Жители Некрасовки и других районов юго-востока города теперь смогут проехать на одну остановку дальше и пересесть на «синюю» ветку метро.
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РИАМО
,
Александр Манзюк
Рядом также находится станция Казанского направления Московской железной дороги, поэтому станция также будет удобна для жителей Люберец и других городов Московской области.
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РИАМО
,
Александр Манзюк
В границах котлована станции строят подземный паркинг. Его планируют достроить в 2021 году.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: открытие станции «Электрозаводская» Большой кольцевой линии метро
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: открытие станции «Электрозаводская» Большой кольцевой линии метро
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: открытие станции «Электрозаводская» Большой кольцевой линии метро
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: открытие станции «Электрозаводская» Большой кольцевой линии метро
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
Станцию начали строить в 2016 году. До окончания строительства Большой кольцевой линии станция будет работать в составе Некрасовской ветки. С четверга поезда курсируют от «Некрасовской» до «Электрозаводской».
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: открытие станции «Электрозаводская» Большой кольцевой линии метро
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: открытие станции «Электрозаводская» Большой кольцевой линии метро
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: открытие станции «Электрозаводская» Большой кольцевой линии метро
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: открытие станции «Электрозаводская» Большой кольцевой линии метро
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: открытие станции «Электрозаводская» Большой кольцевой линии метро
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: открытие станции «Электрозаводская» Большой кольцевой линии метро
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: открытие станции «Электрозаводская» Большой кольцевой линии метро
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: открытие станции «Электрозаводская» Большой кольцевой линии метро
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: открытие станции «Электрозаводская» Большой кольцевой линии метро
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: открытие станции «Электрозаводская» Большой кольцевой линии метро
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