РИАМО - 31 дек. В аэропорту Домодедово возобновили полеты с обеих взлетно-посадочных полос, службам воздушной гавани удалось устранить последствия ледяного дождя, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

В воздушной гавани обеспечили нормативный коэффициент сцепления, что гарантирует безопасность.

«В Домодедово вернулись 30 из 40 рейсов, которые уходили на запасные аэродромы в связи с погодными условиями», — говорится в сообщении.

С 08:45 до 14:00 из аэропорта вылетели 52 рейса. Еще 43 рейса ожидают вылета. До конца дня аэропорт обслужит 217 вылетающих рейсов.

В последний день года в аэропорту Домодедово образовалась толпа пассажиров из-за многочисленных задержек рейсов. В аэропорту отметили, что причиной задержек стал ледяной дождь, из-за которого полеты пришлось ограничить.

По данным сервиса «Яндекс.Расписания», в аэропорту задержаны 90 рейсов, два отменены.