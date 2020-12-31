РИАМО - 31 дек. Русская зима вернется в Москву к Рождеству, похолодает до минус 10 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

В первые дни нового года в столице будет облачно, тепло, ожидаются небольшие осадки. Ночью будет минус 2 – 0 градусов, днем – 0 – плюс 2 градуса.

«Последующие прогнозы обещают москвичам и гостям столицы возвращение русской зимы. Уже в середине следующей недели пройдет небольшой снег и подморозит до минус 5 – минус 3 градусов», – говорится в сообщении.

В Рождество в Москве будет минус 10 – минус 8 градусов.

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