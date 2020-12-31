РИАМО - 31 дек. После перерыва в праздничные дни центры информирования населения по программе реновации возобновят работу 11 января, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С контактной информацией центров можно ознакомиться на сайте Московского фонда реновации жилой застройки», - говорится в сообщении.

По словам руководителя департамента градостроительной политики столицы Сергея Левкина, в центрах информирования соблюдают все требования Роспотребнадзора в период пандемии. Участники программы реновации могут получить необходимые консультации бесплатно.

На сегодняшний день в программу реновации входят 5175 домов. Она стартовала в августе 2017 года. ​