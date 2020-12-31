РИАМО - 31 дек. В усиленном режиме за пожарной безопасностью в столице в новогоднюю ночь будут следить свыше 250 пожарных, спасателей и добровольцев, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«При подготовке к главной ночи года столичным управлением проведен комплекс организационно-профилактических мероприятий, в частности, на площадках фейерверочных показов», - говорится в сообщении.

В местах запусков фейерверков будут дежурить наряды из 60 человек и с 11 единицами спецтехники. На 69 площадках провели профилактику и обсудили вопросы пиротехники.

В городе дежурят около 1,5 тысячи человек и свыше 400 единиц техники, которые готовы к реагированию на возможные происшествия. ​