РИАМО - 31 дек. В грядущую новогоднюю ночь в Москве будут дежурить более 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Эти бригады будут готовы оперативно выехать на место происшествия при возникновении нештатной ситуации на объектах жизнеобеспечения.

«Все городские службы переведены на усиленный режим работы, который продлится до 10 января включительно. Организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала, приняты меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства», — сказал Бирюков.

Он уточнил, что оперативно-выездные бригады укомплектованы необходимыми техникой и материалами. Подготовили 2,5 тысячи аварийных источников электроснабжения, три мобильные котельные. Сформировали также запасы резервного топлива.

На праздниках будет постоянно контролироваться работа ТЭЦ, котельных, обеспечиваться штатная работа газовых и тепловых сетей, электрических центров питания, газораспределительных пунктов.

Кроме того, особое внимание уделят уборке дорог, объектов зимней инфраструктуры, пешеходных зон, дворов.