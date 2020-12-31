РИАМО - 31 дек. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов поздравил жителей Подмосковья с наступающим Новым годом и пожелал всем крепкого здоровья, большого счастья и благополучия, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«Уважаемые жители Московской области! От всей души поздравляю вас с наступающими Новым годом и светлым праздником Рождества Христова! Завершается насыщенный, полный забот, тревог и свершений год. Он выдался очень непростым. Всем нам пришлось жить и трудиться в сложных условиях противостояния коронавирусной инфекции», - сказал Брынцалов.

Он уточнил, что пандемия Covid-19 внесла коррективы в повседневную жизнь, а также сильно изменила условия труда, учебы и отдыха людей.

«Но было и много хороших и славных событий. Уходящий год объявлен президентом России Годом памяти и славы. Мы отмечали 75-летие великой Победы и всегда будем помнить великий подвиг нашего народа, передавать священную память о нем молодому поколению», - добавил спикер подмосковного парламента.

По его словам, в предпраздничные дни люди обычно подводят итоги года, вспоминают разные события, а еще строят планы на будущее. Всех людей объединяет общее желание, чтобы близкие были здоровы, в семье царило согласие, дети росли и радовали, а жизнь была благополучной.

«Сердечно поздравляю всех с наступающими Новым годом и Рождеством Христовым! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и большого человеческого счастья! Пусть удача всегда сопутствует вам во всех ваших начинаниях, и сбудутся все ваши заветные мечты и желания!» - заключил Брынцалов.