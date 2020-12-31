РИАМО - 31 дек. Москва поднялась на три строчки в рейтинге «умных» городов Smart Centres Index и занимает теперь 44-е место, говорится в сообщении пресс-службы департамента экономической политики и развития города.

«Соседями Москвы по рейтингу, который оценивает подход мегаполисов к инновациям и внедрению технологий, стали Сидней, Бангкок, Мельбурн, Милан», - говорится в сообщении.

Лидерами рейтинга назвали Нью-Йорк, Лондон и Сингапур.

Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, в настоящее время жителям столицы доступны свыше 370 разных услуг и сервисов в онлайн-формате. Кроме того, продолжают развиваться системы «умного транспорта» и «умного города».

В финал рейтинга Smart Centres Index эксперты поместили 51 город. Они оценили такие показатели, как поддержка инноваций, интенсивность проводимых разработок, а также распространение инноваций, в которых Москва заняла 45-ю, 42-ю и 40-ю строчку соответственно. ​