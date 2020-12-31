РИАМО - 31 дек. В столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево, а также в подмосковном Жуковском в четверг днем задержали и отменили 170 прилетов и вылетов, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропорту Внуково задерживаются 12 рейсов, три отменили. В Шереметьеве задержаны пять рейсов, отменили еще 53. В Домодедове задержали 87 прилетов и вылетов, отменены три.

По данным онлайн-табло прилетов и вылетов аэропорта Жуковский, там задержали шесть рейсов, один отменили.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

В Домодедове объяснили задержки рейсов ледяным дождем. Для обеспечения безопасности полетов, работники аэропорта стали больше чистить и обрабатывать взлетно-посадочную полосу реагентами. На данный момент службы воздушной гавани работают в усиленном режиме.