РИАМО - 31 дек. В грядущую новогоднюю ночь в столице температура воздуха может опуститься до минус 1 градуса, образуется гололедица, сообщается на сайте «Метеовести».

Вторая половина декабря в городе оказалась теплой. В целом декабрь будет почти на 1 градус теплее нормы. В последний день 2020 года в столицу пришла оттепель: в течение дня ожидаются слабые осадки, образуется гололед. Максимальная температура воздуха превысит норму на 4-5 градусов.

«В новогоднюю полночь погода изменится мало, а показания термометров будут колебаться в пределах 0 – минус 1 градуса, местами провоцируя образование гололедицы», — говорится в сообщении.

В первые 3-4 дня нового года сохранится такая же погода: облачная, теплая и с небольшими осадками. По ночам будет минус 2 – 0 градусов, днем — 0 – плюс 2 градуса.