РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 дек. В подмосковных Люберцах 2 января пройдет онлайн мастер-класс по изготовлению настольного кукольного театра, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«2 и 3 января центральная детская библиотека «Бригантина» приглашает юных люберчан на онлайн-мероприятия. 2 января в 11:00 состоится мастер-класс по созданию настольного кукольного театра «Поиграем в театр!» - говорится в сообщении.

В 13:00 стартует мастер-класс по вырезанию аппликации Деда Мороза.

3 января в 13:00 пройдет мастер-класс по вырезанию снежинок из бумаги.

Мероприятия пройдут по ссылке.