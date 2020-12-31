РИАМО - 31 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Новым 2021 годом, он пожелал всем здоровья, любви и благополучия, а врачам – сил и терпения.

«Совсем скоро пробьет полночь и наступит главная ночь в году, которую все мы стараемся провести с родными, друзьями, близкими. Уходит 2020-й. Я думаю, сейчас в каждой семье вспоминают, каким непростым он выдался», — сказал губернатор в видео, опубликованном на его странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что в уходящем году было немало тревог и потерь. Однако в то же время жизнь не останавливалась: были знаковые, большие проекты, новые победы - все то, что помогает делать Подмосковье лучше и комфортнее.

«Каждое время рождает своих героев – и в этом году мы с особым уважением и благодарностью вспоминаем работу наших врачей и медсестер, волонтеров, социальных работников. Всех тех, кто точно знал, что рискует, но все равно шел помогать людям, дарить им внимание и добро», — подчеркнул Воробьев.

Губернатор отметил, что многие медики и в праздник будут на дежурстве, рядом с пациентами.

«Наши самые теплые и добрые слова тем, кто сейчас в «красных» зонах. Врачам – сил и терпенья, а всем тем, кому пока нездоровится, – побыстрее поправиться и вернуться к семьям», — добавил Воробьев.

Он пожелал всем, чтобы 2021 год принес только все самое хорошее.

«Здоровья вам, любви и благополучия. С Новым годом!» — заключил губернатор.