РИАМО - 31 дек. В дни новогодних праздников на территории Московской области будут дежурить боле 4,5 тысячи пожарных и спасателей, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

«В период новогодних праздничных и выходных дней в обеспечении пожарной безопасности мероприятий от функциональной и территориальной подсистем РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций - ред.) Московской области будет задействовано более 4,5 тысячи человек личного состава и порядка 1,8 тысячи единиц техники», - говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС РФ будут обеспечивать пожарную безопасность новогодних и рождественских мероприятий в Московской области.

Также в регионе для запуска праздничных салютов подготовили 451 площадку.

Новогодние праздники в России продляться до 10 января 2021 года (включительно).